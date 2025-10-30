Патрульні показали відео масованої атаки на Запоріжжя: вибухи лунали один за одним

Сьогодні вночі, 30 жовтня, під час масованої атаки окупантів на Запоріжжя патрульні одними з перших прибули на місця ударів та надавали постраждалим першу допомогу.

Відео з бодікамер патрульних оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“Перші хвилини після підступного нічного удару по мирному Запоріжжю. Ворог влучив у гуртожиток: зруйновані стіни, понівечені оселі, розгублені люди. На жаль, є загиблі”, – написав Білошицький.

Як повідомляв начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти вдарили по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та вісьмома ракетами. Загинули двоє чоловіків. 23 людини постраждали, з них – шестеро дітей. Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхівок.

Інспектори патрульної поліції з перших хвилин були на місцях обстрілу: скеровували громадян у безпечні місця, перевіряли наявність постраждалих, надавали домедичну допомогу тим, хто її потребував.