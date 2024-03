Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо “виборів” президента РФ на ТОТ України

Очільники комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, у якій відкинули легітимність “виборів” президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив голова парламентського комітету із закордонних справ Литви Жигімантас Павільоніс у соцмережі Х.

Спільну заяву підписали голови комітетів із 20 країн – України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.

Парламентарі наголосили, що Росія організувала “вибори”, які збіглися з 10-ю річницею незаконної анексії Криму, “що є явною провокацією”.

“Росія має намір поширити ці вибори на території, які вона окупувала та незаконно анексувала в Україні, що виглядає як спроба легітимізувати її тимчасову окупацію української території”, — йдеться у заяві.

Голови комітетів наголосили, що проведення цих “виборів” на окупованих Росією українських територіях є грубим порушенням міжнародного права, принципів Статуту ООН, а також територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

“Ми рішуче засуджуємо імперіалістичні дії Росії та її тяглу агресію проти України. Ми беззастережно відкидаємо легітимність виборів, які проводить Росія на окупованих українських територіях. Такі дії Росії на міжнародно визнаній території України є абсолютно нелегітимними та не будуть визнані міжнародною спільнотою”, — йдеться у заяві.

Голови комітетів висловили солідарність з Україною та підтвердили її повну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах її визнаних міжнародних кордонів.

“Майбутні президентські вибори в Росії не будуть ані вільними, ані справедливими, вони будуть затьмарені всебічним придушенням опозиції та незалежних ЗМІ, а також повною відсутністю легітимних альтернатив, відсутністю міжнародного контролю, що призведе до результатів, позбавлених будь-якої подоби демократичної законності”, — зазначили парламентарі.

Joint statement of 🇱🇻🇪🇪🇱🇹🇵🇱🇺🇦🇺🇸🇩🇪🇬🇧🇧🇪🇨🇦🇩🇰🇮🇹🇷🇴🇮🇱🇨🇿🇪🇸🇲🇩🇱🇺🇮🇪🇮🇸 Foreign Affairs Committee Chairs: we unequivocally reject legitimacy of the elections conducted by Russia in the occupied Ukrainian territories …devoid by any semblance of democratic validity" @r_stefanchuk @VCmilyte pic.twitter.com/BCaFKcJ8dB