Парламент Вірменії схвалив законопроект про початок вступу країни до ЄС

Парламент Вірменії схвалив у першому читанні законопроєкт “Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Євросоюзу”, передає News.am.

Законопроєкт підтримали 63 депутати, проти виступили семеро.

На підтримку документа проголосували представники правлячої фракції “Громадянський договір”. Опозиційна фракція “Вірменія” в голосуванні участі не брала, інша опозиційна фракція – “Честь маю” – проголосувала проти.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зазначав, що законопроєкт “не означає членства Вірменії в Євросоюзі в прямому сенсі цього слова”, і рішення щодо цього питання може бути ухвалене тільки шляхом референдуму. “Після ухвалення закону ми маємо обговорити з ЄС ту дорожню карту, яку вони собі уявляють і яку ми собі уявляємо”, – сказав Пашинян.