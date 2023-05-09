Політика

Паради на честь Дня Перемоги скасовано у 24 російських містах

9 Травня 2023 09:58
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перемога

Влада 24 російських міст, підрахувала «Верстка», прийняла рішення не проводити паради на честь Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Лише за останні кілька днів від проведення парадів відмовилися у Кургані та Новочеркаську.

Як нагадує «Верстка», 22 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що у День Перемоги військові паради планують провести у 28 містах. Таким чином, робить висновок видання, скасовані майже всі паради на честь 9 Травня.

У Москві парад все ж таки відбудеться. У ньому братимуть участь глави Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. До Москви приїхав Олександр Лукашенко. 2022 року на параді на честь Дня Перемоги в Москві не було жодного лідера іноземної держави, у Кремлі заявили, що вирішили їх не запрошувати.

В ефірі російських телеканалів під трансляцію параду відведено 40 хвилин – менше, ніж зазвичай.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у свою чергу, заявив, що жодних скорочень у програмі параду не передбачено. «Готується звичайний парад. Це все що я можу сказати. Виступатиме президент, як це зазвичай буває», — говорив Пєсков.


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