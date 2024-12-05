Дослідницький інститут Pantone вибрав головний колір 2025 року – ним став Mocha Mousse (Мокко мус) – “незабутній ніжно-коричневий колір, що запам’ятовується, і який переносить наші почуття у світ задоволення і вишуканості”.

“Теплий багатий коричневий відтінок нагадує про чудову якість какао, шоколаду і кави, викликаючи в нас почуття комфорту, – йдеться в описі. – Вишуканий і соковитий, але водночас невибагливий класичний Mocha Mousse розширює наші уявлення про коричневий колір, перетворюючи його зі скромного і приземленого на зухвалий і розкішний”.

У 2024-му кольором року за версією Pantone був ніжний оксамитовий персиковий відтінок, який отримав назву Peach Fuzz (Персиковий пух).