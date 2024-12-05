Суспільство

Pantone вибрав головний колір 2025 року
5 Грудня 2024 18:12
читать на русском →

Дослідницький інститут Pantone вибрав головний колір 2025 року – ним став Mocha Mousse (Мокко мус) – “незабутній ніжно-коричневий колір, що запам’ятовується, і який переносить наші почуття у світ задоволення і вишуканості”.

“Теплий багатий коричневий відтінок нагадує про чудову якість какао, шоколаду і кави, викликаючи в нас почуття комфорту, – йдеться в описі. – Вишуканий і соковитий, але водночас невибагливий класичний Mocha Mousse розширює наші уявлення про коричневий колір, перетворюючи його зі скромного і приземленого на зухвалий і розкішний”.

У 2024-му кольором року за версією Pantone був ніжний оксамитовий персиковий відтінок, який отримав назву Peach Fuzz (Персиковий пух).


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Грудня 2024 17:21

Зеленський підписав указ про заборону переведення медиків у піхоту
5 Грудня 2024 17:40

Сили оборони отримають понад 30 тис. далекобійних ударних безпілотників у 2025 році
5 Грудня 2024 16:51

Кулеба спростував інформацію про своє “працевлаштування в США”
5 Грудня 2024 15:41

Уряд провів виїзне засідання на Харківщині
5 Грудня 2024 14:44

Сирійські повстанці увійшли в Хаму
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
усі думки