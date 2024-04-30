Суспільство

Пам’ятник “Переяславська рада” під Аркою дружби народів у столиці демонтують

30 Квітня 2024 12:16
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київ
Демонтаж пам'ятника / КМДА

Комунальні служби Києва  розпочали демонтаж пам’ятника  “Переяславська рада” під Аркою дружби народу, яку перейменували у Арку свободи українського народу.

Про це повідомляє КМВА у Telegram.

“Міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою “Свободи українського народу”. Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 тонн”.

Повідомляється, що попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.

Надалі монумент зберігатиметься в державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.


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