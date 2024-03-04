Політика

Палата представників США може розглянути допомогу Україні наприкінці березня, – CNN

4 Березня 2024 07:05
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сша, допомога
Спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото: Getty Images

Спікер Палати представників США Майк Джонсон дав можливість прихильникам України розробити альтернативний законопроєкт про фінансування допомоги після того, як зірвав пропозицію від Сенату.

Про це повідомив канал CNN з посиланням на республіканців Палати, що займаються цим питанням.

Як йдеться в повідомленні, за лаштунками Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями Палати представників, які намагалися заручитися підтримкою нового двопартійного пакета фінансування, що містить допомогу Україні, Ізраїлю та обмеження на кордоні США з Мексикою.

Зараз голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти згоди, аби домогтися ухвалення рішення на голосуванні до кінця березня або в квітні.

Джонсон ще не висловив свою позицію щодо цього плану і не обіцяв винести його на голосування. Він хоче спочатку завершити роботу над законопроєктом про фінансування уряду — очікується, що це питання буде розв’язане до середини березня.

Після цього, вважають проукраїнські республіканці, Джонсон винесе законопроєкт з допомогою Україні на голосування — навіть попри ризик негативної реакції з боку радикального крила партії.

Проте, додає CNN, проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділені щодо України, а колишній президент Дональд Трамп «може фактично знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах».

До того ж для ухвалення знадобиться широка підтримка демократів, а пакет включає нові прикордонні обмеження і допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, може викликати сильне незадоволення серед лівих демократів Палати.


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