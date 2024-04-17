Палата представників опублікувала законопроєкт про допомогу Україні. Що він передбачає

Палата представників США опублікувала текст законопроєкту про допомогу Україні. Він передбачає 61 млрд доларів та дозвіл надати Україні ракети ATACMS.
Зокрема:
- 23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.
- 11,3 млрд доларів – на поточні військові операції США в регіоні.
- 13,8 млрд доларів – на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.
- 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
ATACMS
Важливим пунктом ініціативи є те, що даний закон зобов’язує президента США у найкоротший термін після набрання чинності передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності.
Різниця з попереднім законопроектом
Нинішня пропозиція Джонсона щодо виділення допомоги Україні загалом відповідає законопроєкту, який у лютому вже схвалив Сенат, і на ухваленні якого наполягав президент Джо Байден та його однопартійці в Конгресі.
Це означає, що демократи в Палаті представників матимуть підстави підтримати ініціативу спікера. У такому разі голосів для схвалення допомоги Україні має вистачити з великим запасом, навіть якщо за це відмовиться голосувати частина республіканців-трампістів.
Загальний обсяг допомоги Україні в нинішньому законопроекті навіть трохи перевищує обсяг, передбачений сенатським проектом: 60,8 млрд дол. проти 60,2 млрд дол.
На поповнення запасів озброєнь на американських складах передбачається виділити 23,2 млрд доларів (Сенат пропонував виділити 20 млрд), на дії американських сил у Східній Європі, пропонується виділити 11,3 млрд доларів (Сенат пропонував 15 млрд), на закупівлю Україною озброєнь – 14 млрд доларів, як і в сенатській версії.