Політика

Палата представників опублікувала законопроєкт про допомогу Україні. Що він передбачає

17 Квітня 2024 20:29
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сша, допомога
Будівля Конгресу США / Фото: AP

Палата представників США опублікувала текст законопроєкту про допомогу Україні. Він передбачає 61 млрд доларів та дозвіл надати Україні ракети ATACMS.

Зокрема:

  • 23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.
  • 11,3 млрд доларів – на поточні військові операції США в регіоні.
  • 13,8 млрд доларів – на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.
  • 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

ATACMS

Важливим пунктом ініціативи є те, що даний закон зобов’язує президента США у найкоротший термін після набрання чинності передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності.

Різниця з попереднім законопроектом

Нинішня пропозиція Джонсона щодо виділення допомоги Україні загалом відповідає законопроєкту, який у лютому вже схвалив Сенат, і на ухваленні якого наполягав президент Джо Байден та його однопартійці в Конгресі.

Це означає, що демократи в Палаті представників матимуть підстави підтримати ініціативу спікера. У такому разі голосів для схвалення допомоги Україні має вистачити з великим запасом, навіть якщо за це відмовиться голосувати частина республіканців-трампістів.

Загальний обсяг допомоги Україні в нинішньому законопроекті навіть трохи перевищує обсяг, передбачений сенатським проектом: 60,8 млрд дол. проти 60,2 млрд дол.

На поповнення запасів озброєнь на американських складах передбачається виділити 23,2 млрд доларів (Сенат пропонував виділити 20 млрд), на дії американських сил у Східній Європі, пропонується виділити 11,3 млрд доларів (Сенат пропонував 15 млрд), на закупівлю Україною озброєнь – 14 млрд доларів, як і в сенатській версії.


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