Отримав “Героя РФ” за вбивства у Бучі: СБУ оголосила підозру російському окупанту

Служба безпеки повідомила про підозру командиру розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ Нурсултану Муссагалеєву, який отримав “Героя РФ” за вбивство місцевих жителів у Бучі.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що після того, як російські окупанти втекли з Київщини, вище військово-політичне керівництво Росії нагородило Муссагалеєва зіркою “Героя Росії” та медаллю “За бойові відзнаки”. Потім російські пропагандисти зняли про нього сюжет, який вийшов у прайм-тайм на телеканалі “Росія 1.

Правоохоронці встановили, що 24 лютого 2022 року підозрюваний у складі окупаційних угруповань перетнув північний кордон України й прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ. Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих зачистках, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців.

У ході одного з таких каральних заходів підозрюваний наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост. Окупанти звинуватили його у тому, що він нібито допомагає українським військовим будувати фортифікаційні укріплення поблизу Києва. Чоловіка вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час, за словами правоохоронців, жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли та покинули тіло на місці вбивства.

“У результаті розслідування цього злочину Служба безпеки отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення рф перебував у складі підрозділу фігуранта. Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також встановили особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб). Через те, що вони перебувають на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.