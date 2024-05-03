Отруївся невідомою речовиною: у Луцьку помер 2-річний хлопчик

Поліція розслідує смерть дворічної дитини у Луцьку, який помер він отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

Так, інформація про смерть 2-річного хлопчика у Луцьку надійшла поліцейським 1 травня близько 17:00. За словами 24-річної матері, вона вдень заснула з сином, а коли прокинулась, виявила його без ознак життя.

На місце події прибули медики, які підтвердили смерть дитини.

“Попередня причина – отруєння невідомою речовиною. Опитано також співмешканця матері – 33-річного чоловіка, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Призначено ряд додаткових експертиз, зокрема, і для встановлення того, якою саме речовиною отруївся хлопчик”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження: йдеться про смерть малолітньої особи через нещасний випадок. Наразі триває досудове слідство.