Суспільство

Отруївся невідомою речовиною: у Луцьку помер 2-річний хлопчик

3 Травня 2024 13:04
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діти
Ілючтративне фото з відкритих джерел

Поліція розслідує смерть дворічної дитини у Луцьку, який помер він отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

Так, інформація про смерть 2-річного хлопчика у Луцьку надійшла поліцейським 1 травня близько 17:00. За словами 24-річної матері, вона вдень заснула з сином, а коли прокинулась, виявила його без ознак життя.

На місце події прибули медики, які підтвердили смерть дитини.

“Попередня причина – отруєння невідомою речовиною. Опитано також співмешканця матері – 33-річного чоловіка, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Призначено ряд додаткових експертиз, зокрема, і для встановлення того, якою саме речовиною отруївся хлопчик”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження: йдеться про смерть малолітньої особи через нещасний випадок. Наразі триває досудове слідство.


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