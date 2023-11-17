Остін заявив про необхідність підтримувати канали зв’язку з РФ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про необхідність мати можливість “розмовляти з противниками” і виступає за підтримку каналів зв’язку із Росією навіть після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це він сказав на брифінгу у Пентагоні.

“Ми повинні мати можливість розмовляти з друзями, але ми повинні мати здатність розмовляти з противниками. Важливо, щоб ці канали були відкриті. Навіть у розпал усього того, що сталося з Росією та Україною, я мав можливість взяти трубку та поговорити з міністром оборони РФ. І я думаю, що це критично важливий потенціал, який ми повинні підтримувати, щоб впоратися з кризою в майбутньому”, — сказав Остін.

Глава Пентагону вважає “справжньою перевагою” той факт, що лідери погодилися забезпечити відкритість цих каналів.