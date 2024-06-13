Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував виділення ще одного пакету допомоги Україні на суму $100 млн.

До нового пакету увійдуть артилерійські боєприпаси та ракети до систем ППО, розповів Остін на брифінгу за результатами засідання контактної групи з питань оборони України.

“Після того, як було підписано угоду на $61 млрд, допомога стабільно надходить в Україну. Минулого тижня президент Джо Байден оголосив про новий безпековий пакет на суму понад $100 млн. Також під час цього засідання ми обговорили черговий пакет військової допомоги для України на суму понад $100 млн. Зокрема, у цей пакет увійдуть артилерійські боєприпаси та ракети до систем ППО. Все потрібно для того, щоб Україна і далі мала можливості зупиняти Путіна”, – сказав він.