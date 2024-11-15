Суспільство

Останній супермісяць року або “місяць Бобра” сьогодні можна буде побачити в Україні
15 Листопада 2024 21:41
читать на русском →
місяць, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У п’ятницю ввечері, 15 листопада, можна буде побачити осінній супермісяць під назвою «Місяць бобра». 

Про це повідомляє USA Today.

Супермісяць — це явище, коли повний місяць збігається з моментом його максимального наближення до Землі, перигеєм.

Цьогоріч «Місяць бобра» стане четвертим за рахунком і досягне піку яскравості о 23:28 за київським часом у п’ятницю. Однак навіть у ніч на суботу Місяць залишатиметься «досить повним і яскравим».

Свою назву «Бобровий місяць» він отримав через те, що в цей час бобри готують свої хатки до зими, а також це був найкращий період для встановлення пасток перед замерзанням водойм.

Супермісяці відбуваються три-чотири рази на рік. У 2025 році їх очікують тричі: 7 жовтня, 5 листопада та 4 грудня.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Листопада 2024 21:16

Очільник МЗС РФ заявив, що не уявляє, як Трамп збирається зупиняти війну
15 Листопада 2024 20:30

Китай вперше передав зброю РФ – ЗМІ
15 Листопада 2024 19:21

“Мінська-3” не буде: Зеленський прокоментував дзвінок Шольца Путіну
15 Листопада 2024 18:03

З політикою Трампа війна в Україні закінчиться швидше – Зеленський
15 Листопада 2024 17:15

Понад мільярд гривень: Запорізька область інвестує в дрони з оборонного бюджету
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки