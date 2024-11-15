Останній супермісяць року або “місяць Бобра” сьогодні можна буде побачити в Україні

У п’ятницю ввечері, 15 листопада, можна буде побачити осінній супермісяць під назвою «Місяць бобра».

Про це повідомляє USA Today.

Супермісяць — це явище, коли повний місяць збігається з моментом його максимального наближення до Землі, перигеєм.

Цьогоріч «Місяць бобра» стане четвертим за рахунком і досягне піку яскравості о 23:28 за київським часом у п’ятницю. Однак навіть у ніч на суботу Місяць залишатиметься «досить повним і яскравим».

Свою назву «Бобровий місяць» він отримав через те, що в цей час бобри готують свої хатки до зими, а також це був найкращий період для встановлення пасток перед замерзанням водойм.

Супермісяці відбуваються три-чотири рази на рік. У 2025 році їх очікують тричі: 7 жовтня, 5 листопада та 4 грудня.