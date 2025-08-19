        Суспільство

        Останній день без дощів: Діденко зробила прогноз на середу

        Галина Шподарева
        19 Серпня 2025 22:09
        Собор Святого Юра, Львів / Фото: Головне в Україні
        Собор Святого Юра, Львів / Фото: Головне в Україні

        У середу, 20 серпня, в Україні збережеться суха та сонячна погода. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, істотних змін у температурному режимі не прогнозується.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Протягом дня в більшості областей очікується +23…+28 °С, на півдні та південному сході — +25…+30 °С. У Києві в середу також буде сухо та близько +24 °С.

        За прогнозом, погода буде стабільною, без аномалій.

        “Але далі буде цікавіше. 21 серпня дощі зʼявляться у західній частині України, впродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією, ймовірні грози”, — попередила Діденко.

        Погодна мапа України на 20 серпня / Фото: Укргідрометцентр

