Останні новини про бомбардувальник, що впав на житловий будинок у Єйську

Нагадаємо, що бомбардувальник Су-34 впав у двір житлового будинку в Єйську (Краснодарський край) вчора ввечері невдовзі після зльоту з місцевого аеродрому.

За останніми даними, загинули 13 людей, у тому числі троє дітей, 19 людей поранено. Врятовано 68 осіб, евакуйовано понад 360. Пілоти катапультувалися.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв попросив підлеглих створити «добрий настрій» для мешканців зруйнованого будинку.

У Слідчому комітеті сьогодні заявили, що порушено справу за статтею 351 КК РФ (порушення правил польотів чи підготовки до них).

Причиною аварії, за основною версією, була технічна несправність літака.

Слідчі, йдеться у прес-релізі СК, допитують пілотів та персонал аеродрому. Вони вилучили зразки палива, бортові самописці та документацію.