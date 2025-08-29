        Суспільство

        Останні дні літа в Україні будуть спекотними

        Федір Олексієв
        29 Серпня 2025 21:56
        читать на русском →
        Світанок на горі Маковиця (Яремче) / Фото: Instagram/utah_names
        Світанок на горі Маковиця (Яремче) / Фото: Instagram/utah_names

        30 та 31 серпня в Україні збережеться спекотна погода – у більшості областей денна температура сягатиме +28…+33 °C.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Реклама
        Реклама

        У нічні години повітря буде лагіднішим: +14…+19 °C, на півдні до +20 °C.

        “Антициклон упирається бичечком і не пускає атлантичну вологу в Україну. У більшості країн Європи у вікенд очікуються часом дощі, в Україні – без опадів. Хіба завтра подекуди на Донеччині, а в неділю у Карпатах – локальні опади”, – уточнила Діденко.

        У Києві вікенд також пройде без опадів, з температурою +28…+31 °C.

        1 вересня спека дещо послабне на заході та півночі, очікується +24…+28 °C, на решті території України ще буде гаряче – до +33 °C.

        “Дощі 1 вересня ймовірні в другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. На заході та півночі – без опадів”, – зазначила Діденко.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини