Останні дні літа в Україні будуть спекотними

30 та 31 серпня в Україні збережеться спекотна погода – у більшості областей денна температура сягатиме +28…+33 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

Реклама

У нічні години повітря буде лагіднішим: +14…+19 °C, на півдні до +20 °C.

“Антициклон упирається бичечком і не пускає атлантичну вологу в Україну. У більшості країн Європи у вікенд очікуються часом дощі, в Україні – без опадів. Хіба завтра подекуди на Донеччині, а в неділю у Карпатах – локальні опади”, – уточнила Діденко.

У Києві вікенд також пройде без опадів, з температурою +28…+31 °C.

1 вересня спека дещо послабне на заході та півночі, очікується +24…+28 °C, на решті території України ще буде гаряче – до +33 °C.

“Дощі 1 вересня ймовірні в другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. На заході та півночі – без опадів”, – зазначила Діденко.