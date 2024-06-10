Особливості соєвого протеїну

Соєвий протеїн рослинний — це одне з найпопулярніших рослинних джерел білка, який отримують із соєвих бобів. Його особливість полягає у високому вмісті білка й широкому спектрі амінокислот, тому протеїн з рослинного білка рекомендується до застосування як харчова добавка спортсменам, вегетаріанцям і веганам, а також людям, які страждають на непереносимість тваринного білка.

Склад соєвого протеїну та його вплив на організм

Соєвий протеїн на 90% складається з білка і містить низку амінокислот, вітамінів і мінералів, як-от глутамін, лізин, триптофан, вітаміни групи В, вітамін Е, залізо, калій, фосфор, та інші. Водночас у ньому мізерний вміст жиру.

Початково протеїн соєвий містить ізофлавони, рослинні сполуки, що володіють антиоксидантними властивостями й діють, як естроген — жіночий статевий гормон, який характеризується несприятливими для чоловіків ефектами. Однак ізоляти соєвого протеїну проходять високий ступінь очищення, завдяки чому містять мінімальну кількість ізофлавонів, тож є повністю безпечними.

Завдяки своєму складу протеїн із сої має позитивний вплив на організм:

сприяє нарощуванню м’язової маси й поліпшенню фізичних показників;

сприяє відновленню після тренувань.

допомагає зменшити сонливість і підвищити концентрацію уваги;

дає змогу знизити рівень «поганого» холестерину і збільшити рівень «хорошого», що знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань;

допомагає вивести з організму зайву рідину, шлаки й токсини;

допомагає запобігти негативним наслідкам метаболічного процесу.

Варто зазначити, що неочищений протеїн з великою кількістю ізофлавонів можна рекомендувати жінкам для підтримання гормонального балансу, особливо в період менопаузи, оскільки ізофлавони можуть зменшувати її симптоми, як-от припливи та нічне потовиділення. Крім того, ізофлавони допомагають боротися з вільними радикалами, зменшуючи окислювальний стрес і запалення в організмі. Це особливо важливо для профілактики різних хронічних та онкологічних захворювань.

Підсумовуючи, включення протеїну сої до раціону допоможе покращити фізичну форму, підтримати серцево-судинну систему та зміцнити імунітет. Рекомендується вживати його як харчову добавку в поєднанні з іншими варіантами спортивного харчування.

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