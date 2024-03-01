Основні принципи вуличної моди

Street style – особливий стиль, який має шалену популярність протягом останніх десятиліть. Це стиль про свободу, творчість, ентузіазм та легкість. Він виник як заперечення суворих рамок традиційної моди.

З чого почався розвиток street style?

Країнами походження вуличної моди вважаються Японія та Британія. Саме там одночасно близько 70 років тому на перехожих почало з’являтися сміливе, екстравагантне вбрання. В основному такий одяг носила креативна й дещо бунтівна молодь. Але ідею швидко підхопили провідні дизайнери того часу – П’єр Карден, Андре Куреж та інші.

Хоча є інша версія, яка стверджує, що стрит стайл зародився у 1970-80-х роках у США. Приводом до цього стала культура серферів Каліфорнії, які носили зручні футболки й завжди виглядали розслаблено.

В усякому разі вуличний стиль зазнав серйозного впливу на початку 1990-х. Хіп-хоп, поява різноманітних субкультур, графіті, відновлення спортивного культу зробили свою справу. Не менший ефект справили й легендарні бренди спортивного одягу, зокрема Adidas. Придбати знамените взуття можна на сайті https://prm.com/ua/h/adidas-response-cl.

Як створити свій неповторний вуличний стиль?

Як правило, streetwear формується з тих речей, які вже є у вашому гардеробі. Питання лише в тому, як цікаво та креативно поєднати між собою різні елементи одягу, кольори, стилі. По-перше, слід пам’ятати, що вулична мода – це завжди мікс стилів, а іноді навіть поєднання непоєднуваного. По-друге, враховуйте ключові правила й гасла, на яких тримається увесь street style:

Свобода вибору. Ви вільні самовиражатися так, як хочеться саме вам. Адже цей стиль зародився як форма протесту – проти елітарної високої моди, суворих подіумних канонів.

Зручність у всьому образі. Ваш одяг має бути комфортним, а весь аутфіт – загалом легким та не переобтяжливим. Важливо, аби за потреби вам було в цих речах зручно ходити довго або швидко, робити якісь танцювальні рухи тощо. До прикладу, adidas Campus – безпрограшний варіант для найрізноманітніших ситуацій. В інтернет-магазині PRM є широкий вибір моделей: https://prm.com/ua/h/adidas-campus.

Творчість у всій повноті та багатогранності. Це означає, що ваш look може бути яким завгодно – яскравим, епатажним, незвичним. Але він точно не може бути сірим і стандартним.

Як уникати помилок у підборі одягу: 5 правил успішного street style

Проявіть свою індивідуальність, не поспішаючи гнатися за типовими модними луками. Якщо ви бачите модників у джинсах і худі, але точно знаєте, що такий образ вам не личить, знайдіть щось своє. Це може бути класична спідниця-олівець з футболкою та спортивною кофтою або вітровкою на блискавці – причому в барвистих кольорах. Не бійтеся звернутися до стиліста, який допоможе вам знайти свої родзинки в одязі. Яскраві акценти у вигляді аксесуарів – must have. Йдеться про сумочки, окуляри, годинники, шарфи, прикраси. Що б ви не обрали, це має виділятися на фоні вашого образу. Наприклад, зелені окуляри, сережки або туфлі доречно розбавлять total black аутфіт. Не забувайте про базові елементи. Вони дуже важливі навіть в кожному незвичному streetwear. Це, зокрема, кросівки, футболки, топи, джинси, піджаки. Можете додавати у свій образ не більше однієї брендової речі. Наприклад, кеди від Converse, які можна знайти за посиланням https://prm.com/ua/m/converse. Це чудовий варіант для створення яскравого, свіжого молодіжного образу.

5. Чим сміливіший і неординарніший ваш look, тим стильніше ви будете виглядати. Це правило працює за умови, що одяг підібраний по фігурі та підкреслює ваші переваги, а не недоліки.