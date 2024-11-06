Суспільство

Одеський ТЦК встановив інформаційні намети на вулицях
6 Листопада 2024 20:23
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Військовослужбовці ТЦК та СП облаштовують інформаційні пункти в містах Одеської області. У таких наметах громадянам надають консультації щодо питань мобілізації, повідомляє пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП.

Представники ТЦК, які чергують в інформаційних наметах, пояснюють, як працює система оборони та проходить призов, чому важливо підтримувати мобілізаційні заходи та як громадяни можуть допомогти в цьому процесі.

Військові підкреслили, що мета цієї ініціативи — донести до суспільства важливість їхньої місії та залучитись підтримкою громадськості. За їх словами, лише об’єднаними зусиллями можна зміцнити стійкість держави.

Інформаційні пункти спрямовані на побудову відкритого діалогу з усіма, хто прагне зрозуміти завдання і значення мобілізаційних заходів.

Інформаційні намет ТЦК / Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

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