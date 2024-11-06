В російському Каспійську після ударів БПЛА запроваджують “обмежувальні заходи”

Мер російського Каспійська Борис Гонцов оголосив про обмежувальні заходи, введені “в умовах прильоту ворожих безпілотників”.

За рішенням міської влади в період з 1:00 до 8:00 буде відключено вуличне освітлення, “щоб мінімізувати присутність людей на вулицях у нічний час”.

Також припинено роботу дошкільних і шкільних установ, включно з шістьма дитячими садочками та Кадетською морською школою-інтернатом, що розташовані поруч із військовою частиною і заводом “Дагдизель”.

“На цих ділянках відбуватимуться слідчі заходи”, – повідомив мер.

Подібними заходами росіяни можливо хочуть приховати наслідки атаки на військові об’єкти РФ.

Як повідомлялось, дрони ГУР вперше уразили ворожу флотилію в Каспійському морі. Відстань від українського кордону до об’єкта ураження складала близько 1,5 тисячі кілометрів.