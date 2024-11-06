Суспільство

В російському Каспійську після ударів БПЛА запроваджують “обмежувальні заходи”
6 Листопада 2024 19:59
читать на русском →
війна, росія
Момент влучання БПЛА по об'єктах в порту Каспійська / Кадр з відео

Мер російського Каспійська Борис Гонцов оголосив про обмежувальні заходи, введені “в умовах прильоту ворожих безпілотників”.

За рішенням міської влади в період з 1:00 до 8:00 буде відключено вуличне освітлення, “щоб мінімізувати присутність людей на вулицях у нічний час”. 

Також припинено роботу дошкільних і шкільних установ, включно з шістьма дитячими садочками та Кадетською морською школою-інтернатом, що розташовані поруч із військовою частиною і заводом “Дагдизель”. 

“На цих ділянках відбуватимуться слідчі заходи”, – повідомив мер.

Подібними заходами росіяни можливо хочуть приховати наслідки атаки на військові об’єкти РФ.

Як повідомлялось, дрони ГУР вперше уразили ворожу флотилію в Каспійському морі. Відстань від українського кордону до об’єкта ураження складала близько 1,5 тисячі кілометрів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Листопада 2024 21:56

“Шахтар” здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів
6 Листопада 2024 20:47

Співзасновник освітньої платформи Prometheus став народним депутатом України
6 Листопада 2024 19:18

Росіяни атакували Чернігівщину ракетами, поранено двох людей
6 Листопада 2024 18:58

Українські військові побоюються, що після перемоги Трампа, Україна втратить Донбас, – FT
6 Листопада 2024 18:24

Закінчити війну за 24 години, удар по Москві та критика Зеленського: що Трамп казав про Україну
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки