Суспільство

Військовий російський порт у Каспійському морі був уражений дронами ГУР
6 Листопада 2024 12:51
читать на русском →
гур
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вранці 6 листопада дрони-камікадзе Головного управління розвідки України вперше завдали удару по військовому порту в російському місті Каспійськ, розташованому на узбережжі Каспійського моря. 

Про це повідомляють керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленка та Українська правда й Kyiv Post із посиланням на власні джерела.

“Порт у російському Каспійську було атаковано”, — зазначив Коваленко.

Згідно з інформацією українських ЗМІ, в Каспійську розташована основна база Каспійської флотилії ВМФ Росії, де перебуває гарнізон чисельністю близько 1,5 тисячі військових.

У результаті цієї спецоперації Головне управління розвідки МО України вперше завдало ураження об’єктам Каспійської флотилії, що знаходиться на відстані приблизно 1500 кілометрів від кордону України. Внаслідок атаки постраждали щонайменше два об’єкти, ймовірно, ракетні кораблі “Татарстан” і “Дагестан”, а також, можливо, малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Спочатку про інцидент повідомив голова Дагестану Сергій Меліков: “Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони знищили над Каспійськом безпілотний літальний апарат. Наразі з’ясовуються деталі інциденту”.

У мережі з’явилися відео, на яких зафіксовано роботу ППО. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали близько 08:00 за місцевим часом і було чути принаймні два вибухи.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Листопада 2024 12:51

Військовий російський порт у Каспійському морі був уражений дронами ГУР
6 Листопада 2024 11:40

Голова МЗС Німеччини відвідала підрозділ ДПСУ на Чернігівщині 
6 Листопада 2024 10:20

Сирський підсумував результати операції в Курській області 
6 Листопада 2024 09:45

Трамп заявив про перемогу на виборах
6 Листопада 2024 09:39

Дональд Трамп здобуває перемогу на виборах у США
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки