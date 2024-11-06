Військовий російський порт у Каспійському морі був уражений дронами ГУР

Вранці 6 листопада дрони-камікадзе Головного управління розвідки України вперше завдали удару по військовому порту в російському місті Каспійськ, розташованому на узбережжі Каспійського моря.

Про це повідомляють керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленка та Українська правда й Kyiv Post із посиланням на власні джерела.

“Порт у російському Каспійську було атаковано”, — зазначив Коваленко.

Згідно з інформацією українських ЗМІ, в Каспійську розташована основна база Каспійської флотилії ВМФ Росії, де перебуває гарнізон чисельністю близько 1,5 тисячі військових.

У результаті цієї спецоперації Головне управління розвідки МО України вперше завдало ураження об’єктам Каспійської флотилії, що знаходиться на відстані приблизно 1500 кілометрів від кордону України. Внаслідок атаки постраждали щонайменше два об’єкти, ймовірно, ракетні кораблі “Татарстан” і “Дагестан”, а також, можливо, малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Спочатку про інцидент повідомив голова Дагестану Сергій Меліков: “Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони знищили над Каспійськом безпілотний літальний апарат. Наразі з’ясовуються деталі інциденту”.

У мережі з’явилися відео, на яких зафіксовано роботу ППО. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали близько 08:00 за місцевим часом і було чути принаймні два вибухи.