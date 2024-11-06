Кримінал

У Києві чотири станції метро зачинені на вхід, під потяг потрапила людина
6 Листопада 2024 20:08
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дтп, метро
Вхід на станцію метро Либідська / Кадр з відео

Сьогодні ввечері, 6 листопада, станції синьої гілки київського метро — “Палац “Україна”, “Либідська”, “Голосіївська” та “Деміївська” — зачинили на вхід.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Рух поїздів організовано на відрізках між станціями “Героїв Дніпра” й “Олімпійська” та від “Теремків” до “Васильківської”.

Закриття станцій пов’язане з інцидентом на “Либідській”, де один із пасажирів опинився на коліях під потягом. Наразі на місці події працюють медики та правоохоронці.


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