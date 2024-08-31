Осінь в Україні розпочнеться спекотною погодою, переважно без опадів

В Україні в неділю, 1 вересня, без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних і північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, у південних і східних областях 18-23°; удень 27-32°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.

У понеділок, 2 вересня, без опадів, лише в південно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжях морів до 23°, у західних областях 12-17°; удень 27-32°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.