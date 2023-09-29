Орбан заявив, що “невідомо, якою наразі є територія України”, щоб прийняти її в ЄС. У МЗС відреагували

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що необхідно буде знайти відповіді на “дуже важкі питання”, перш ніж ЄС зможе навіть розпочати переговори щодо членства України. За його словами, невідомо, якою наразі є територія держави за розмірами.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на коментар угорського прем’єра державному радіо.

“Ми не можемо уникнути питання – коли восени у нас будуть переговори у Брюсселі про майбутнє України – чи можемо ми справді серйозно розглянути питання про членство країни, розпочати переговори про приєднання держави, яка перебуває у стані війни”, — сказав Орбан.

Він додав, що наразі невідомо, якою є територія України за розмірами.

“Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони (українці) тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів — це було б безпрецедентно”, — наголосив Орбан.

За його словами, потрібно “відповісти на важкі питання”, перш ніж розпочати переговори про вступ України в ЄС.

“Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз”, — сказав Орбан.

В Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів.

“Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів”, — йдеться у дописі речника українського МЗС Олега Ніколенка.