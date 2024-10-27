Орбан їде до Грузії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28-29 жовтня відвідає з офіційним візитом Тбілісі, повідомляє прес-служба глави грузинського уряду.

За інформацією прес-служби, 29 жовтня з угорським прем’єром зустрінеться прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе.

Зустріч відбудеться також у розширеному форматі за участю міністрів двох країн.

Напередодні Орбан відразу ж після опублікованих у Грузії екзит-полів привітав свого грузинського колегу з перемогою керівної партії «Грузинська мрія» на парламентських виборах.

Як написав прем’єр Угорщини в соціальних мережах, «народ Грузії знає, що краще для його країни».

Після опрацювання даних із 3100 виборчих дільниць із загальної кількості 3111 правляча «Грузинська мрія» набирає 54,08% виборців. Далі йдуть чотири партії, які подолали 5% (прохідний бар’єр): «Коаліція за зміни» – 10,92%, “Єдиний національний рух” – 10,12%, “Сильна Грузія” – 8,72% і “За Грузію” – 7,76%.