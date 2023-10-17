Політика

Орбан приїхав до Пекіну на зустріч з Путіним

17 Жовтня 2023 13:07
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путін, орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у Китаї з російським диктатором Володимиром Путіним у вівторок, 17 жовтня. Вони провели переговори.

Про це повідомляє Reuters.

Орбан — єдиний з лідерів Європейського Союзу, хто прибув у Пекін на форум Один пояс, один шлях. Це його перша особиста зустріч та переговори з диктатором, відколи Москва розв’язала проти України повномасштабну війну.

Путін заявив Орбану, що через напад можливості для розвитку відносин «дуже обмежені», але «з багатьма країнами Європи вони зберігаються, одна з яких Угорщина».

Як пише портал Telex.hu, Орбан наголосив на важливості «миру» й сказав, що для всього континенту, включно з Угорщиною, «вкрай важливо покласти край напливу біженців, санкціям і війнам».


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