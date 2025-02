Орбан і Маск привітали ультраправих у Німеччині, не згадавши переможців виборів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та американський бізнесмен Ілон Маск привітали ультраправу “Альтернативу для Німеччини” (АдН) з успіхом на виборах, але не згадали про перемогу консервативного блоку ХДС/ХСС.

У соцмережі Х Орбан написав, що німці “величезною кількістю голосували за зміни” та особливо відзначив лідерку АдН Алісу Вайдель. Маск підтримав цей допис і припустив, що за нинішніх тенденцій партія може стати більшістю до наступних виборів.

Indeed, congratulations @Alice_Weidel!



At this rate of growth, @AfD will be the majority party by the next election. https://t.co/clXFDsKPn7