Орбан і Маск привітали ультраправих у Німеччині, не згадавши переможців виборів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та американський бізнесмен Ілон Маск привітали ультраправу “Альтернативу для Німеччини” (АдН) з успіхом на виборах, але не згадали про перемогу консервативного блоку ХДС/ХСС.

У соцмережі Х Орбан написав, що німці “величезною кількістю голосували за зміни” та особливо відзначив лідерку АдН Алісу Вайдель. Маск підтримав цей допис і припустив, що за нинішніх тенденцій партія може стати більшістю до наступних виборів.

Indeed, congratulations @Alice_Weidel!



At this rate of growth, @AfD will be the majority party by the next election. https://t.co/clXFDsKPn7 — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2025

Вайдель підтвердила, що отримала особисті привітання з-за океану, зокрема від Маска. Вона також наголосила на міжнародному визнанні АдН і заявила про зв’язки партії, зокрема з командою Дональда Трампа.

Раніше Маск відкрито підтримував “Альтернативу для Німеччини” та називав її “єдиною партією, яка може врятувати країну”. Перед виборами Вайдель відвідала Будапешт і зустрілася з Орбаном, назвавши його “зразком для наслідування”.

На позачергових виборах до Бундестагу, що відбулися 23 лютого, переміг блок ХДС/ХСС із 28,5% голосів. “Альтернатива для Німеччини” посіла друге місце з 20,8%.