Політика

Орбан і Маск привітали ультраправих у Німеччині, не згадавши переможців виборів
24 Лютого 2025 15:15
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Кандидатка в канцлери Німеччини Аліса Вайдель / Фото: REUTERS
Кандидатка в канцлери Німеччини Аліса Вайдель / Фото: REUTERS

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та американський бізнесмен Ілон Маск привітали ультраправу “Альтернативу для Німеччини” (АдН) з успіхом на виборах, але не згадали про перемогу консервативного блоку ХДС/ХСС.

У соцмережі Х Орбан написав, що німці “величезною кількістю голосували за зміни” та особливо відзначив лідерку АдН Алісу Вайдель. Маск підтримав цей допис і припустив, що за нинішніх тенденцій партія може стати більшістю до наступних виборів.

Вайдель підтвердила, що отримала особисті привітання з-за океану, зокрема від Маска. Вона також наголосила на міжнародному визнанні АдН і заявила про зв’язки партії, зокрема з командою Дональда Трампа.

Раніше Маск відкрито підтримував “Альтернативу для Німеччини” та називав її “єдиною партією, яка може врятувати країну”. Перед виборами Вайдель відвідала Будапешт і зустрілася з Орбаном, назвавши його “зразком для наслідування”.

На позачергових виборах до Бундестагу, що відбулися 23 лютого, переміг блок ХДС/ХСС із 28,5% голосів. “Альтернатива для Німеччини” посіла друге місце з 20,8%.


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