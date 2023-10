Опубліковано супутникові знімки Аеродрому у Бердянську після удару ATACMS

Опубліковано супутникові знімки атакованого ракетами ATACMS аеродрому в окупованому Бердянську Запорізької області. На фото видно щонайменше 5 уражених гелікоптерів.

За даними Генштабу ЗСУ, 6 вертольотів було уражено внаслідок удару по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

First satellite imagery of Berdyansk airbase area, by @hwtnv.

Highlighted areas on the runway where traces of burning appear to be visible. https://t.co/UOemrmYNK4 pic.twitter.com/2A7BW2gKt9