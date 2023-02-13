Опубліковано ще одне відео з “вбивством кувалдою” найманця ПВК “Вагнер”

Близький до ПВК “Вагнер” телеграм-канал Grey Zone опублікував ще одне відео, на якому, ймовірно, зображено вбивство кувалдою найманця приватної військової компанії, який здався в полон українським військовим. Раніше цей же канал публікував ролик із позасудовою карою бійця ПВК “Вагнер” Євгена Нужина.

Як сказано в телеграм-каналі, близькому до ПВК “Вагнер” ця людина “захворіла на одну й ту саму хворобу, від якої втрачаєш свідомість у містах України, то в Києві, тепер у Дніпрі, а потім прокидаєшся у підвалі на своєму останньому судовому засіданні” .

На новому відео зображено людину, голова якої примотана скотчем до каменю. Він представляється як Дмитро Якущенко і каже, що народився у Криму, потрапив до в’язниці, вирушив на фронт у складі ПВК “Вагнер”, а на передньому краї “зрозумів, що це не моя війна”.

Дані про те, що на відео зображено людину саме з таким ім’ям та прізвищем, підтверджуються лише її твердженнями та повідомленням телеграм-каналу, близького до ПВК “Вагнер”.

“Якущенко” стверджує, що знаходився у місті Дніпро, де отримав удар по голові та знепритомнів. “Прокинувся в цьому приміщенні, де мені сказали, що мене судитимуть”, – продовжує ця людина.

На ролику видно, як відразу після цього людина, яка стоїть за “Якущенком”, б’є кувалдою по місцю, де знаходиться його голова. У цей момент більша частина кадру розмита, тому зрозуміти, що саме відбувається неможливо. Але “Якущенко” негайно падає назад, а людина з кувалдою продовжує її добивати.

У тому ж ролику опубліковано фрагменти оповідання “Якущенка”, що потрапив у полон, які ще в листопаді минулого року розмістили деякі українські ЗМІ. Зважаючи на все, попереднє відео було зроблено незабаром після того, як ця людина потрапила в полон.

“Якущенко” розповідає, що він був засуджений до 19 років і відбував покарання в Саратовській області, в місті Енгельс. Судячи з його слів, він потрапив до в’язниці в Криму ще в момент, коли півострів перебував під контролем України, а пізніше був переведений на територію Росії.

Як каже “Якущенко”, ще прямуючи на фронт, він планував “знайти якусь лазівку, просто, як кажуть, втекти”. Далі він розповідає, як здався в полон українським військовослужбовцям біля Бахмута.

Відео з “Якущенком” змонтовано так само, як ролик із ще одним “вагнерівцем” Євгеном Нужиним.

Кадри з Нужиним були опубліковані у каналі Grey Zone у ніч проти 13 листопада.