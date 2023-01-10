Опубліковано “мапу мінних полів” України

Міністерство у справах інтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє про публікацію “інтерактивної мапи потенційної мінної небезпеки”.

При відступі з окупованих населених пунктів України російські війська часто мінують територію, щоб уповільнити наступ ЗСУ.

Крім того, зі звільнених міст і селищ України повідомляють про зброю, техніку та боєприпаси, залишені поспіхом російською армією, які також становлять загрозу можливого вибуху.

Щоб об’єднати те й інше воєдино, міністерство оперує ширшим поняттям “вибухонебезпечні предмети” (ВНП).

“Щоб убезпечити населення від ризиків, пов’язаних з мінною небезпекою в Україні, було створено інтерактивну мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені ВНП”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Уточнюється, що на інтерактивній карті зазначені місця, які становлять загрозу життю, вибухонебезпечні предмети “вже виявлені або знаходяться з високою часткою ймовірності”.

Звіритися з карткою можна в режимі онлайн – за допомогою мобільного додатка або прямо у браузері.

Інтерактивність карти означає те, що на неї можна нанести виявлені ВНП, про що оперативно будуть сповіщені необхідні служби, та викликати на місце саперів.