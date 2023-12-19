Оприлюднено деталі нового пакета санкцій проти РФ 

Європейська рада оприлюднила деталі ухваленого напередодні 12-го пакета санкцій проти РФ: нові обмежувальні заходи поширюються на 61 особу та 86 російських установ.

Про це повідомляється на сайті Євроради.

«В рамках широкого 12 пакета санкцій… Рада ЄС вирішила поширити обмежувальні заходи проти ще 61 особи та 86 установ, що несуть відповідальність за дії з підриву або загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, новий санкційний список ЄС включає понад 40 підприємств і компаній російського ВПК, 7 приватних військових компаній та їх засновників, а також 12 білорусів, що були залучені до російської війни проти України, інших офіційних осіб та представників бізнесу, причетних до оборонної сфери РФ.

Обмежувальні заходи застосовані проти важливих економічних акторів, включаючи Групу “Альфа-страхование”, Росфінмоніторинг, чотири телекомунікаційні компанії, що діють на тимчасово окупованих територіях України (LLC Mirtelecom, LLC SC Lyukstrans, JSC Krymtelecom та JSC Beto).

У переліку осіб та установ, проти яких застосовані санкції, є 14 членів ЦВК РФ та два члени регіональних «виборчих комітетів», причетні до організації на ТОТ незаконного «референдуму» 2022 року та «виборів» 2023 року.

Санкції поширюються на осіб та установи, що були залучені до військового «перевиховання» українських дітей. У документі згадуються такі рухи, як «Волонтери перемоги», центр «Авангард» та «Кримський патріотичний центр».

Обмежувальні заходи ЄС поширюються й на представників російського IT-сектору, включаючи дві установи та двох осіб, що відповідальні за спроби оминання санкцій ЄС, а також на осіб та установи, що поширювали дезінформацію й пропаганду на підтримку російської війни проти України, включаючи телеканали «Царьград», «Спас» і кілька пропагандистських видань.

Рада ЄС розширила рамкові умови для застосування санкцій щодо осіб та установ, що відповідальні за захоплення компаній ЄС, заснованих у Росії, та отримують відповідні прибутки. Крім того, передбачено можливість не вилучати з санкційного списку померлих осіб, якщо внаслідок цього їхні активи можуть бути використані для фінансування агресивної війни Росії проти України.

На сьогодні обмежувальні заходи ЄС у зв’язку із агресією Росії проти України поширюються загалом на 1950 осіб та установ РФ. На цих суб’єктів, що включені до санкційного переліку, поширюються заморожування активів, громадянам та установам ЄС заборонено надавати їм будь-які фінансові фонди. Фізичним особам також заборонено в’їзд в ЄС або транзит через його територію.