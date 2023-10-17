Суспільство

Операція “DRAGONFLY”: стали відомі деталі нічного удару по російській авіації

17 Жовтня 2023 13:27
читать на русском →
війна

У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати. 

Як повідомляють Сили спеціальних операцій, вони отримали інформацію про використання противником  аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів. 

В результаті удару у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
  • пускова установка ППО
  • склад боєприпасів 
  • пошкоджено злітні смуги аеродромів

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. 

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Жовтня 2023 13:27

Операція “DRAGONFLY”: стали відомі деталі нічного удару по російській авіації
17 Жовтня 2023 14:06

Викликів багато. Зеленський провів чергове засідання Ставки
17 Жовтня 2023 13:41

НАБУ оголосило в розшук нардепа Дубневича
17 Жовтня 2023 12:22

У Повітряних Силах прокоментували нічний удар по російській авіації
17 Жовтня 2023 10:54

Помер Сергій Сивохо
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
усі думки