Операція “DRAGONFLY”: стали відомі деталі нічного удару по російській авіації

У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати.
Як повідомляють Сили спеціальних операцій, вони отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.
В результаті удару у Бердянську та Луганську знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
- спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
- пускова установка ППО
- склад боєприпасів
- пошкоджено злітні смуги аеродромів
Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.
Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.