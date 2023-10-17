Операція “DRAGONFLY”: стали відомі деталі нічного удару по російській авіації

У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати.

Як повідомляють Сили спеціальних операцій, вони отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.

В результаті удару у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах

пускова установка ППО

склад боєприпасів

пошкоджено злітні смуги аеродромів

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.