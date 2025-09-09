OpenAI створює повнометражний анімаційний фільм за допомогою ШІ

OpenAI спрямовує ресурси на створення анімаційного фільму, практично повністю згенерованого за допомогою ШІ. Проект під назвою Critterz став дітищем одного із співробітників компанії і може кардинально змінити підходи до виробництва анімації в Голлівуді.

За інформацією Wall Street Journal, фільм розповість історію лісових істот, які вирушають у пригоду після того, як в їхнє село приходить незнайомець.

Основна мета – продемонструвати, що анімаційні фільми можна створювати з меншими витратами і за коротший термін за допомогою ШІ. Команда встановила бюджет менше 30 мільйонів доларів і графік виробництва всього дев’ять місяців. Це набагато менше, ніж при створенні типової голлівудської анімації.