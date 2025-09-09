        Техно

        OpenAI створює повнометражний анімаційний фільм за допомогою ШІ

        Федір Олексієв
        9 Вересня 2025 19:36
        OpenAI спрямовує ресурси на створення анімаційного фільму, практично повністю згенерованого за допомогою ШІ. Проект під назвою Critterz став дітищем одного із співробітників компанії і може кардинально змінити підходи до виробництва анімації в Голлівуді.

        За інформацією Wall Street Journal, фільм розповість історію лісових істот, які вирушають у пригоду після того, як в їхнє село приходить незнайомець.

        Основна мета – продемонструвати, що анімаційні фільми можна створювати з меншими витратами і за коротший термін за допомогою ШІ. Команда встановила бюджет менше 30 мільйонів доларів і графік виробництва всього дев’ять місяців. Це набагато менше, ніж при створенні типової голлівудської анімації.


