Онлайн Платформа ментального та фізичного здоров’я Sunshine At Home

З кожним днем у нашому житті відбувається все більше стресових ситуацій, а тому дух, душа та фізичне здоров’я зазнають непередбачуваних випробувань та ушкоджень. Через шалений темп життя та чималі об’єми деструктивної інформації багато людей відчувають зниження фізичної та розумової активності, часто втомлюються. Внутрішній психологічний стан зазнає незворотних змін, коли виникають нові життєві складнощі. Якщо Ви розумієте, що Ваше ментальний стан потребує допомоги, то необхідне психологічне консультування на Платформі Sunshine At Home. Це — освітній проєкт, який допомагає людям зміцнити своє ментальне і фізичне здоров’я та досягти успіху у своїх цілях за допомогою проходження курсів у режимі онлайн.

Проєкт Платформи

Sunshine At Home – проєкт, створений Максимом Колесніченком – практикуючим індивідуальним сімейним та груповим терапевтом з досвідом понад 22 роки. Колесніченко Максим також являється автором методики «Фрактальна терапія» згідно з основами якої людина – особистість, яка реалізується у соціумі за допомогою чотирьох складових: фізичної, психологічної, ментальної та духовної. Якщо розвивати всі чотири складові, то можна стати повноцінно щасливим. Цілі, що закладені в проєкті, спрямовані на мобілізацію та зміцнення усіх чотирьох сфер особистості, позбавлення людей від психологічних та фізичних проблем та повернення їм гармонійних відносин зі світом та рідними.

Наразі тематика курсів на Платформі спрямована на подолання травм, що спричинені жахами війни. Люди, що були свідками жахливих подій війни, вже більше ніколи не сприйматимуть світ так, як раніше. В таких випадках відновити ментальне та фізичне здоров’я допоможе психологічна терапія та консультування.

Психолог та автор курсів Платформи Sunshine At Home Максим Колесніченко проводить курси особистісного розвитку, спрямовані на здобуття знань щодо розуміння себе як цілісної особистості та вмінь для подолання трагічних періодів та тривожних станів за допомогою духовних практик та медитацій.

Користувачам Платформи пропонуються курси у трьох напрямках:

Оздоровлення

«Східні практики: цигун, тайцзи-цюань, медитації». Це оздоровчий комплекс, що містить вправи для руху й дихання, медитації та покликаний вдосконалювати ментальне та фізичне здоров’я.

Психологічна терапія та консультування «Терапія роду в умовах війни». На заняттях курсу розглядається негенетична спадковість особистості, вивчається інформація про вплив травм минулого на сучасне та майбутнє життя. Надаються інструменти духовних практик, які спрямовані на нівелювання спадкових родових деструктивних програм та зміцнення і ствердження програм конструктивного налаштування кожної особистості. «Повернення рідного Дому» – комплексна робота, спрямована на відновлення символічного та психічного аспекту в учасників цілісного феномена «Рідний Дім». Курс створений для усунення травматичного досвіду, спричиненого втратою будинку, та формування розуміння нового дому, що є символом захисту та продовження життя сім’ї. «Корекція відхилень внутрішньоутробного періоду». Курс включає практики по корекції відхилень психологічного характеру, що сформувалися під час внутрішньоутробного періоду. «Сила духу в умовах війни». На даному курсі розглядаються особисті запити учасників з точки зору розвитку Духу. Курс включає в себе практики та медитації, що направлені на укріплення і роботу Духу. «Продовження Терапії роду в умовах війни. Крапля». Унікальний Курс на якому розглядаються особисті запити учасників. Робота проводиться з ресурсом «Крапля» та включає в себе медитації та практики, які спрямовані на майбутнє.

Навчання спеціалістів

«Спеціалізація: Фрактальна терапія як інструмент у подоланні наслідків війни» – курс для психологів, психотерапевтів, реабілітологів, соціальних працівників та інших спеціальностей, які у своїй роботі зараз все більше стикаються з постраждалими від воєнних дій. Ця спеціалізація також буде корисною для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «психологія», «соціальна робота». На даному курсі розглядаються матеріали та методики, покликані допомогти постраждалим від війни. Велика увага приділяється зміцненню психологічного стану спеціаліста задля уникнення професійного вигорання.

Тут ви зможете зміцнити власне фізичне та психічне здоров’я.

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