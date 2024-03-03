Економіка

Оливкова олія в ЄС за рік подорожчала в півтора раза

3 Березня 2024 20:34
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інфляція, продовольство
Жінка тримає в руках пляшку оливкової олії / Фото Stock Adobe

Вартість оливкової олії в країнах Європейського союзу у січні 2024 року виявилася на 50% вищою, ніж у січні 2023 року, повідомив Євростат.

За даними відомства, ціни на оливкову олію підскочили в другій половині 2023 року: у серпні вони зросли на 37% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Ця тенденція прискорилася до 44% у вересні 2023 року, 50% у жовтні та 51% у листопаді. Невелике уповільнення спостерігалося в грудні 2023 року, коли ціни були на 47% вищими, ніж роком раніше.

У січні 2024 року всі країни ЄС повідомили про зростання цін на оливкову олію.

Найвище річне зростання цін було зафіксовано в Португалії – 69%. За нею йдуть Греція – 67% та Іспанія – 63%.

Найменше зростання цін на оливкову олію було зафіксовано в Румунії (на 13%), Ірландії (16%) і Нідерландах (18%).

У вересні 2023 року повідомлялося, що Мінсільгосп США знизив оцінку світового виробництва оливкової олії на тлі неврожаю оливок у більшій частині Середземномор’я через екстремально посушливу погоду.


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