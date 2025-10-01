Олег Кіпер розповів про наслідки потужної зливи в Одесі

Другий день поспіль Одещина потерпає від сильної негоди, що призвела до підтоплень, перебоїв у електропостачанні, пошкодження будівель і падіння дерев. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, внаслідок стихії загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина. У провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла п’ятьох загиблих — двох чоловіків, двох жінок та дівчинки близько 8 років. Рятувальники продовжують операцію з відкачування води, щоб дістати тіла.

Ще дві жінки загинули на вулиці Балківській, одна з них — місцева мешканка 1987 року народження. На вулиці Дача Ковалевського знайшли тіло жінки 1968 року народження, а на вулиці Рибальській — 23-річної дівчини, яку раніше вважали зниклою.

Фіксуються й випадки переохолодження через тривале перебування у воді, постраждалим надається медична допомога.

До ліквідації наслідків негоди залучено понад 500 працівників та 85 одиниць техніки. Врятовано 362 людини, евакуйовано 227 транспортних засобів. Минулої доби енергетики відновили електропостачання для 112 тисяч родин у 188 населених пунктах. Тимчасово без світла залишаються 42 тисячі клієнтів у 32 селах і містечках, найважча ситуація — в Одесі.

Водно- та газопостачання працюють у штатному режимі. Влада закликає жителів уникати пересувань без нагальної потреби та бути максимально обережними.

«Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Дякую всім службам, які працюють у надзвичайно складних умовах, і кожному, хто допомагає одне одному», — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.