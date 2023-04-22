Окупанти вдарили по Харкову з С-300: зафіксовано 5 «прильотів»

Ввечері, 22 квітня, під ударом окупантів опинився Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

“Будьте обережні та не ігноруйте сигналів тривоги”, – написав очільник області Олег Синєгубов.

Пізніше він додав, що одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у с. Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога.

У Новобаварскому районі Харкова через ракетний обстріл пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. ДСНС вже працюють на місці. Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам Харкова. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти. На даний момент інформація про постраждалих уточнюється.

Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 «прильотів» у місті та області.