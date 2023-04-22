Харків

Окупанти знов обстріляли прикордонні райони Харківщини Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове. На щастя, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих. Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Поділитися:



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