Харків

Окупанти завдали ударів по Харківщині, є загиблий

31 Грудня 2022 12:19
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харків, обстріли

Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини.

Як зазначив начальник Харківської ОВА, найбільше потерпає від обстрілів м. Куп’янськ та Куп’янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти б’ють по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів.

Минулої доби внаслідок ударів по Куп’янську були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці.

У Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет. Але мінна небезпека все ще дуже висока.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тон питної води.

«Вчора в Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. 65-річний водій, на жаль, загинув. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності», – звернувся до мешканців Харківщини Олег Синєгубов.

На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та ведуть бої з окупантами.


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