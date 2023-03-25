Суспільство

Окупанти завдали по Запорізькій області 200 ударів

25 Березня 2023 12:13
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обстріли, запоріжжя

23 та 24 березня росіяни обстріляли житлову інфраструктуру Пологівського та Василівського районів. Атакували з авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосували БПЛА. За дві доби агресор завдав близько 200 ударів по території Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Впродовж двох діб армія окупантів прицільно била по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Червоному, Чарівному, Преображенці, Гуляйпільському, Новоданилівці, Ольгівському, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному, Білогір’ю, Полтавці, Темирівці, Червоній Криниці Пологівського району, а також по Кам’янському, Малих Щербаках і Степовому Василівського району.

Поліцейські задокументували наслідки влучань у 36 домівках. Серед них – оселі в приватних секторах і багатоквартирних будинках. Внаслідок ворожої атаки осколкових поранень зазнав 66-річний мешканець села Кам’янське, чоловіка госпіталізовано до лікарні.


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