Окупанти запустили ударні дрони з півночі України

Російські окупанти ввечері 12 січня запустили “Шахеди” з півночі України.
Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram
“Проліт “Шахедів” через Сумщину в напрямку Чернігівщини”.
Російські окупанти ввечері 12 січня запустили “Шахеди” з півночі України.
Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram
“Проліт “Шахедів” через Сумщину в напрямку Чернігівщини”.
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