Суспільство

Окупанти запустили ударні дрони з півночі України Російські окупанти ввечері 12 січня запустили “Шахеди” з півночі України. Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram “Проліт “Шахедів” через Сумщину в напрямку Чернігівщини”.



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