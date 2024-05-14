Суспільство

Окупанти запустили 18 “Шахедів” по Україні цієї ночі: всі збиті

14 Травня 2024 08:33
ппо, дрони
Шахед / Getty Images

У ніч на 14 травня Силам оборони вдалося збити всі 18 ворожих “Шахедів”, що запустив ворог.

Про це повідомив командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог запустив 18 ударних БпЛА типу “Шахед” із мису Чауда та одну балістичну ракету “Іскандер-М” з окупованого Криму.

Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих “Шахедів” у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.


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