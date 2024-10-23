Окупанти захопили Новосадове на Донеччині – DeepState

22 жовтня армія рф захопила село Новосадове Донецької області.

Про це повідомляє DeepState.

Відповідно до даних Вікіпедії, станом на 2018 у Новосадовому не було людей, які б там постійно проживали. Село вже було окуповане під час повномасштабного вторгнення РФ до України, але 24 жовтня 2022 року ЗСУ звільнили його.

Ворожі війська також просунулися у селі Кругляківці, що у Куп’янському районі Харківської області, до річки Оскол.

Просування росіян зафіксовано біля Богоявленки у Волноваському районі Донецької області, Зоряного і Селидового, що в Покровському районі Донецької області та Новодмитрівки Краматорського району Донецької області.