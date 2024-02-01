Суспільство

Окупанти визнали влучання 5 ракет в аеродром у Бельбеку

1 Лютого 2024 11:25
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крим, гуменюк
Гуменюк / vinbazar

Російські загарбники визнали, що не встигли розосередити льотний склад під час учорашньої успішної атаки української авіації на кримський аеродром Бельбек.

Про це сказала начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк, передає Укрінформ із посиланням на Арміяінформ.

«Ну, власне, окупанти вже і самі визнали, що 5 ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося. І визнали, в тому числі, що не встигли розосередити льотний склад. Зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Бельбеку», — зазначила вона.

«Ну і, звісно, підтвердження від командувача Повітряних Сил про те, що Крим — це Україна, і ми повертаємо своє», — додала речниця.

Відповідаючи на запитання, скільки загалом систем протиповітряної оборони росіян стягнуто на півострів Крим, Гуменюк вказала на певні зміни в їхньому розташуванні.

«Скільки вони б їх не стягнули, кожну знайдемо і з кожною попрацюємо індивідуально. Зокрема, і перекриття руху на Керченському мосту знов було пов’язано із переорієнтуванням систем протиповітряної оборони», — розповіла речниця.

«Вони намагаються покращити захист тих об’єктів, які вважають для себе наразі стратегічно важливими. І ми спостерігаємо ретельно за цими маневрами і розуміємо, що, в принципі, розташування систем протиповітряної оборони певним чином позначає інші об’єкти, які варті нашої уваги», — додала вона.

Також Гуменюк розповіла про літаки російської окупаційної армії в Бельбеку.

«У Криму базується переважно тактична авіація. Це різні модифікації Су, які злітають і тероризують акваторію Азовського моря та акваторію Чорного моря. Це напрямки, за якими ворог час від часу влаштовує нам так звані точкові ракетні атаки і вилітає для збирання інформації», — додала речниця.


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