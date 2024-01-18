Суспільство

Окупанти вночі вдарили Сумщині

18 Січня 2024 09:28
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обстріл, суми

Уночі 18 січня російські війська обстріляли Білопільську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

“Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів у Білопільській та Середино-Будській громадах”, – ідеться у повідомленні.

Білопільську громаду росіяни обстріляли із СПГ, зафіксовано п’ять вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог бив зі ствольної артилерії, зафіксовано чотири вибухи.


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