Суспільство

Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загиблі

14 Серпня 2023 12:34
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запоріжжя, ракетні обстріли

Сьогодні,14 серпня, близько 2 години ночі російські військові тричі атакували ракетами С-300 Степне Запорізького району. Дві людини загинули, три — врятували.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Одна жінка перебуває в лікарні у вкрай важкому стані, уточнив очільник ОВА Юрій Малашко:

“Дуже тяжка. Уже є ампутація ноги та дуже багато подряпин та порізів. Була зупинка серця. Її чоловік загинув”, – повідомив він.

Внаслідок обстрілів вщент зруйновані два житлові будинки, ще два — пошкоджені, у сусідніх — повилітали вікна і шибки.

Крім того, упродовж минулого дня виникли дві пожежі в населених пунктах Пологівського та Василівського районів через ворожі обстріли. Зокрема, в селі Верхня Терса Пологівського району пожежа сталася у житловому будинку, а в смт Степногірськ рятувальники загасили загорання металевого гаражу з автомобілем.

Загалом окупанти 99 разів ударили по 24 населених пунктах. 


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