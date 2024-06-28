Суспільство

Окупанти вдарили по Варварівці на Харківщині: є загибла 
28 Червня 2024 14:15
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото / UNN

28 квітня внаслідок ворожого обстрілу Варварівки Чугуївського району на Харківщині загинула жінка.

Про це повідомило у Телеграмі Головне управління Нацполіції в Харківській області. 

“Окупанти обстріляли село на Харківщині. 28 червня близько 9:00 до відділу поліції надійшло повідомлення, що у селі Варварівка загинула 56-річна жінка. На своєму подвір’ї вона отримала травми не сумісні з життям”, – йдеться у дописі.

За інформацією правоохоронців, жителька Варварівки працювала на городі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.


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