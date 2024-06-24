Окупанти вдарили по селу на Херсонщині є загиблий та поранені

24 червня окупанти обстріляли з артилерії село Степанівка Херсонської області, внаслідок чого один мешканець загинув, а двоє були поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграмі.

«Близько першої години ночі російські війська вкрили вогнем Степанівку Херсонської громади. Через артилерійські удари у селі пошкоджено три приватні та два багатоквартирні будинки. Постраждали троє людей», – написав Прокудін.

За його словами, 40-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на балконі, зазнав травм, несумісних із життям.

Прокудін зазначив, що 58-річну жінку доправили в лікарню з вибуховою травмою та множинними уламковими пораненнями обличчя, ніг та руки, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, 58-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення руки, медики надали йому допомогу на місці.