Окупанти вдарили по селу на Харківщині: знищена ціла вулиця

Окупанти ударом однієї надпотужної бомби ФАБ-1500 знищили цілу вулицю у селі Моначинівка Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

“Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю – фугасну авіабомбу вагою півтори тонни”, – йдеться у повідомленні.

Болвінов наголосив, що в цьому прикордонному селі залишилося не більше сотні жителів і не було жодного військового. ФАБ-1500 росіяни обладнали “спеціальним модулем, щоби бомба могла планерувати в повітрі після пуску з літака”.

“Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти – зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару”, – зазначив начальник Слідчого управління.

Він також підкреслив, що, попри потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції.