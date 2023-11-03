Суспільство

Окупанти вдарили по Нікополю: є поранений

3 Листопада 2023 19:15
читать на русском →
обстріл, нікополь

Війська РФ обстріляли із артилерії Нікополь, постраждав 51-річний чоловік.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сім разів протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину. Випустив понад три десятки артилерійських снарядів. Поцілив по Мирівській і Марганецькій громадах. Та найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджені 13 гаражів і 6 авто. Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, лінії електропередач. Побите й комунальне підприємство.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Листопада 2023 21:05

Командувач ССО Хоренко дізнався, що його звільнили зі ЗМІ
3 Листопада 2023 18:41

Антикорупційний суд протягом жовтня засекретив 3 із 6 своїх вироків по топкорупції
3 Листопада 2023 12:58

Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів
3 Листопада 2023 12:20

На Житомирщині нардеп на смерть збив 18-річну дівчину
3 Листопада 2023 11:18

Відтепер у “Дії” можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки