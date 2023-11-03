Окупанти вдарили по Нікополю: є поранений

Війська РФ обстріляли із артилерії Нікополь, постраждав 51-річний чоловік.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сім разів протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину. Випустив понад три десятки артилерійських снарядів. Поцілив по Мирівській і Марганецькій громадах. Та найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджені 13 гаражів і 6 авто. Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, лінії електропередач. Побите й комунальне підприємство.